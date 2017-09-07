Федерер вылетел с US Open, Надаль вышел в полуфинал, футбольный матч переиграют из-за судейства и другие новости утра

1. Рафаэль Надаль вышел в полуфинал US Open, обыграв Андрея Рублева. Следующий соперник Рафы – Хуан Мартин дель Потро, победивший в 4 сетах Роджера Федерера.

2. Гарбинье Мугуруса в понедельник возглавит рейтинг WTA. Она станет 24-й по счету первой ракеткой в истории.

3. Матч квалификации ЧМ-2018 ЮАР – Сенегал будет переигран из-за предвзятого судейства. Прецедент!

4. Отстранение Паралимпийского комитета России оставлено в силе минимум до ноября. Однако российским паралимпийцам разрешат участвовать в отборочных соревнованиях к Пхенчхану-2018 в качестве нейтральных спортсменов.

5. В КХЛ «Автомобилист» обыграл «Ак Барс», московское «Динамо» победило «Северсталь», рижское «Динамо» уступило СКА.

6. Роб Клинкхаммер переходит в «Ак Барс». Минское «Динамо» получит денежную компенсацию.

7. Reebok и UFC представили новую униформу для бойцов.

8. Россия, Китай, Украина и еще 6 стран могут быть отстранены от ЧМ по тяжелой атлетике. Легко догадаться, что из-за допинга.

9. Австрийский гонщик Aqua Blue Sport Штефан Денифль выиграл 17-й этап «Вуэльты». В общем зачете лидирует британец Кристофер Фрум из Sky.

10. Российские спортсмены получат 4 миллиона рублей за победу на Олимпиаде в Пхенчхане-2018. Деньги есть.

11. В 1/8 финала Евробаскета Украина сыграет со Словенией, Литва – с Грецией, Финляндия – c Италией, Германия – с Францией. Еще четыре пары сформируются сегодня.

Цитата:

Хавьер Тебас о «ПСЖ» и финансовом фэйр-плей: «Их поймали писающими в бассейн. Неймар пописал с вышки для прыжков в воду».