ЦСКА одержал 7-ю победу подряд. Армейцы перебросали московское «Динамо» со счетом 48:13

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома переиграл московское Динамо (3:1).

Победа помогла армейцам продлить победную серию до семи игр. Отметим, что в этом матче ЦСКА перебросал «Динамо» со счетом 48:13.

Команда тренера Игоря Никитина набрала 19 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции.

Следующий матч ЦСКА проведет 11 сентября в гостях против Куньлуня.