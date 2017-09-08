ЦСКА одержал 7-ю победу подряд. Армейцы перебросали московское «Динамо» со счетом 48:13
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома переиграл московское Динамо (3:1).
Победа помогла армейцам продлить победную серию до семи игр. Отметим, что в этом матче ЦСКА перебросал «Динамо» со счетом 48:13.
Команда тренера Игоря Никитина набрала 19 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции.
Следующий матч ЦСКА проведет 11 сентября в гостях против Куньлуня.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.