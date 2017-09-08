«Спартак» мог перехватить у «Зенита» Дриусси
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси мог оказаться в «Спартаке».
По информации «Чемпионат.com», питерцы были готовы заплатить «Ривер Плейт» требуемую сумму за форварда, но взяли паузу после того, как выяснилось, что он вместе с семью игроками клуба подозревается в употреблении допинга.
На тот момент на «Спартак», который вел аргентинца с зимы, но не мог согласовать сумму трансфера, вышел агент футболиста Марсело Симонян и предложил услуги своего клиента.
Руководство москвичей не пошло на риск, тем более вопрос цены так и не был решен в положительную сторону.
Подробную статистику 21-летнего игрока смотрите здесь.
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