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    «Спартак» мог перехватить у «Зенита» Дриусси

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Марсело Симонян Себастьян Дриусси

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси мог оказаться в «Спартаке».

    По информации «Чемпионат.com», питерцы были готовы заплатить «Ривер Плейт» требуемую сумму за форварда, но взяли паузу после того, как выяснилось, что он вместе с семью игроками клуба подозревается в употреблении допинга.

    На тот момент на «Спартак», который вел аргентинца с зимы, но не мог согласовать сумму трансфера, вышел агент футболиста Марсело Симонян и предложил услуги своего клиента.

    Руководство москвичей не пошло на риск, тем более вопрос цены так и не был решен в положительную сторону.

    Подробную статистику 21-летнего игрока смотрите здесь.

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