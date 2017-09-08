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    КХЛ. «Северсталь» примет СКА, ЦСКА против московского «Динамо»

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    В регулярном чемпионате КХЛ состоится 9 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Югра – Ак Барс
    Дата проведения
    8 сентября, 17.00, «Арена-Югра»
    Онлайн матча Видео
    Автомобилист – Амур
    Дата проведения
    8 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
    Онлайн матча Видео
    Лада – Металлург Мг
    Дата проведения
    8 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Рига – Барыс
    Дата проведения
    8 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – Динамо Минск
    Дата проведения
    8 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    Северсталь – СКА
    Дата проведения
    8 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Витязь – Салават Юлаев
    Дата проведения
    8 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео
    ЦСКА – Динамо Москва
    Дата проведения
    8 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео
    Слован – Нефтехимик
    Дата проведения
    8 сентября, 20.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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