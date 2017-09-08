КХЛ. «Северсталь» примет СКА, ЦСКА против московского «Динамо»
В регулярном чемпионате КХЛ состоится 9 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 сентября, 17.00, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 8 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 8 сентября, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 8 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 8 сентября, 20.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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