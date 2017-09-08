Педро Роша о переходе в «Спартак»: «Все хотят играть в Лиге чемпионов, да еще и за такой великий клуб»

Полузащитник Педро Роша поделился мыслями о переходе в .

«Я знал, что в России очень холодно, в Бразилии потеплее. Потом узнал, что это очень большая страна. Русские люди очень хорошие и добродушные, и я сам в этом убедился. Меня очень тепло приняли, благодарен за такой радушным приём.

Всегда концентрируюсь на работе. Все мечтают о сборной, и я тоже. Много работаю, чтобы оказаться там и реализовать свою мечту. Буду делать все от меня возможное, чтобы Тите меня вызвал, но сейчас главное помочь «Спартаку» и доказать своей игрой в московской команде, что я достоин играть в сборной.

Моя позиция – либо в центре, либо на фланге в нападении. Главные достоинства – скорость, дриблинг. Обыгрываю один в один и хорошо открываюсь на флангах.

Почему я перешел в «Спартак»? Всего по чуть-чуть. Все хотят играть в Лиге чемпионов, да еще и за такой великий клуб, как «Спартак». Это стало решающим фактором. Все бразильцы нацелены на то, чтобы перейти в Европу и закрепиться здесь.

В Бразилии мы начинаем сезон в январе-феврале и играем весь год. Я сыграл уже почти 40 матчей и нахожусь в хорошей форме. Я готов тренироваться и играть. Завтра сыграю столько, сколько сочтёт нужным тренер», – сказал Роша.