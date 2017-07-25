Карпин ушел с «Матч ТВ», «Ман Сити» взял самого дорогого защитника в истории и другие новости утра

1. Валерий Карпин ушел с «Матч ТВ». По официальной версии – ради тренерской карьеры, по данным Sports.ru – потому что с эфира сняли свежую программу «Тотальный разбор». Карпин опроверг нашу версию («Стало немного скучновато»), но программа в эфир действительно не вышла. По информации «Советского спорта», решение об уходе Карпина принималось в Санкт-Петербурге.

2. «Манчестер Сити» купил самого дорогого защитника в истории – им стал Бенжамен Менди из «Монако». Цена вопроса – 57,5 миллиона евро. «Ман Сити» потратил за лето более 200 млн фунтов.

3. «Зенит» очень близок к покупке хавбека «Индепендьенте» Ригони. 4-летний контракт может быть подписан уже в среду, а пока «Зенит» расстался с Маурисио.

4. Главная бомба дня в НБА: Деррик Роуз быстро стал игроком «Кливленда». Интерес к Ирвингу тем временем проявил «Бостон», но переход вряд ли возможен.

5. Новак Джокович, вероятнее всего, пропустит летний сезон на харде. Все из-за травмы локтя.

6. Два громких трансфера: «Ювентус» подписал молодую звезду «Фиорентины» Федерико Бернардески (40 млн евро), «Вест Хэм» купил Чичарито (16 млн фунтов).

7. Российские ватерполистки вышли в полуфинал ЧМ-2017. И там сыграют с американками.

8. Тульский «Арсенал» обыграл хабаровский СКА – 1:0. Первая победа Божовича в Туле.

9. Майкл Фелпс проиграл заплыв на 100-метровке белой акуле. Тот редкий случай, когда Фелпс – второй.

10. Российский пловец Кирилл Пригода (сын медалистов ЧМ и Олимпиад) взял бронзу ЧМ на 100-метровке брассом. Хорошо!

11. Чемпионат мира-2019 по боксу пройдет в Сочи. Такого не было с 1989 года.

12. Месси проводит лучшую предсезонку в истории по беговым показателям: дистанция, скорость, дыхание. Мощно.