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    «Р-Спорт»: Карпин покинул «Матч ТВ»

    Теги телевидение Валерий Карпин Матч ТВ

    Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин прекратил работу на телеканале.

    «Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота.

    Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», — рассказал собеседник агентства.

    Карпин в телефонном разговоре с «Р-Спорт» не подтвердил, но и не опроверг данную информацию, заявив, что данный вопрос нужно адресовать не ему, а руководству канала.

    Ранее «Матч ТВ» покинул ряд топ-менеджеров и комментаторов.

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