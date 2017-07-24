Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» прекратил работу на телеканале.

«Сегодня утром рабочие отношения Карпина и телеканала закончились. Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота.

Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», — рассказал собеседник агентства.

Карпин в телефонном разговоре с «Р-Спорт» не подтвердил, но и не опроверг данную информацию, заявив, что данный вопрос нужно адресовать не ему, а руководству канала.

Ранее «Матч ТВ» покинул ряд топ-менеджеров и комментаторов.