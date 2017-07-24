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    Валерий Карпин об уходе с «Матч ТВ»: «Стало немного скучновато»

    Теги телевидение Валерий Карпин Матч ТВ

    Бывший эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал об уходе с телеканала.

    – Что стало причиной вашего расставания с «Матч ТВ»?

    – В официальном пресс-релизе уже говорилось об этом. Решил взять паузу.

    – Вышли за штат или ушли совсем?

    – В ближайшие дни перестану быть сотрудником канала.

    – И все же у паузы должна быть причина.

    – Возможно, стало немного скучновато. С одной стороны. С другой, не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу.

    – Есть ли у вас конкретное предложение о тренерской работе?

    – Ничего конкретного на данный момент нет. Пока просто отдых, пауза.

    – Вы ведь только из отпуска.

    – Как раз в отпуске и принял решение приостановить работу на ТВ. Сейчас так будет лучше, на мой взгляд.

    – По интернету гуляет версия: ваш уход – протест против снятия с эфира сегодняшней программы «Тотальный разбор».

    – Слышал эти домыслы: Карпин ушел, потому что сняли с эфира «Тотальный» разбор». Хочу внести ясность. Все наоборот: «Тотальный разбор» сняли с эфира, потому что я ушел, – сказал Карпин.

    Карпин ушел с «Матч ТВ» после того, как с эфира сняли сегодняшний выпуск «Тотального разбора»

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