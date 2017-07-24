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    «Вест Хэм» купил Чичарито за 16 млн фунтов

    Теги Байер Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы фото Хавьер Эрнандес

    «Вест Хэм» приобрел нападающего «Байера» и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса. 

    Сумма трансфера Чичарито составила 16 миллионов фунтов, сообщает официальный сайт «Вест Хэма». 

    Эрнандес подписал 3-летний контракт и скоро прибудет в расположение «Вест Хэма» на сборе в Германии. 

    По данным Sky Sports, Чичарито станет самым высокооплачиваемым игроком «Вест Хэма», его зарплата – 140 тысяч фунтов в неделю.

    Хавьер Эрнандес уже играл в английской премьер-лиге. В 2010-2015 годы он выступал за «Манчестер Юнайтед». 

    Фото: официальный сайт «Вест Хэма»

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