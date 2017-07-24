Пресс-служба телеканала выступила с заявлением относительно ухода главного редактора футбольных трансляций Валерия Карпина.

48-летний специалист принял решение взять паузу в телевизионной карьере и вернуться в большой футбол. 31 июля последний рабочий день Карпина на телеканале.

«Огромное спасибо телеканалу за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций.

Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер.

Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», – заявил .

Карпин добавил, что это решение далось ему нелегко, но посоветовавшись с семьей он понял, что надо взять перерыв, после которого он будет готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в футболе.

«Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист, и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер и главный редактор футбольных трансляций.

По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – рассказал генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций в феврале 2017 года.