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    Валерий Карпин: «Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. Я тренер»

    Теги телевидение Валерий Карпин Матч ТВ Дмитрий Гранов

    Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» выступила с заявлением относительно ухода главного редактора футбольных трансляций Валерия Карпина.

    48-летний специалист принял решение взять паузу в телевизионной карьере и вернуться в большой футбол. 31 июля последний рабочий день Карпина на телеканале.

    «Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. 

    Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. 

    Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», – заявил Валерий Карпин.

    Карпин добавил, что это решение далось ему нелегко, но посоветовавшись с семьей он понял, что надо взять перерыв, после которого он будет готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в футболе.

    «Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернется в футбол. Он большой специалист, и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер и главный редактор футбольных трансляций.

    По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта, и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – рассказал генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.

    Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале 2017 года.

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