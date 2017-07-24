Джокович, вероятнее всего, пропустит летний хардовый сезон

Врач сборной Сербии в Кубке Дэвиса Здеслав Милинкович рассказал о состоянии травмированного локтя Новака Джоковича.

«Эта проблема беспокоит его уже года полтора, но Новак благодаря процедурам и своей потрясающей выносливости умудрялся играть, несмотря на нее.

Но в результате травма стала хронической, и хорошо, что он не стал доигрывать матч с Бердыхом на «Уимблдоне». Я об этом буквально молился, потому что уже было несколько ситуаций, когда Новак играл через сильную боль.

Мы знаем друг друга много лет, так что мне было известно о его проблемах. В Кубке Дэвиса у него тоже бывали из-за этого трудности.

Затруднение в том, что при таких травмах нужно выделить время на восстановление, а у него его часто просто нет. Как, например, на «Уимблдоне», где ему пришлось играть два дня подряд.

Локоть – очень специфичная часть тела. Он не защищен мышцами – только кожей, и в случае с теннисистами, бейсболистами, гандболистами очень уязвим. У Новака ушиб кости, потому что он играл с повреждением. Теперь ему нужен покой на 6-12 недель.

Сейчас он не может тренироваться на корте – только заниматься физподготовкой».

Таким образом, Джокович, который на этой неделе проведет пресс-конференцию, по всей вероятности, пропустит летний хардовый сезон.