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    Месси проводит лучшую предсезонку в истории по беговым показателям

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания

    Игроки «Барселоны» продолжают проходить предсезонную подготовку.

    Во время тренировок на всех футболистов каталонского клуба надеты GPS-датчики для отслеживания их физического состояния и мониторинга различных показателей.

    Сообщается, что форвард «Барселоны» Лионель Месси демонстрирует на предсезонке лучшие показатели в своей карьере. Игрок сборной Аргентины показывает рекордные результаты по общему пробегу, ускорению, максимальной скорости, дыхательной выносливости и другим параметрам.

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