Главный редактор «Советского Спорта» Николай Яременко в своей публикации на сайте газеты утверждает, что вопрос об увольнении Карпина с «Матч ТВ» «решился в Санкт-Петербурге, куда Карпин приехал работать экспертом в студии, но был неожиданно заменен на Владислава Радимова». Речь об одном из ключевых матчей второго тура чемпионата России – «Рубин». Яременко отмечает при этом, что «интриги и недомолвки стали визитной карточкой канала».

Также, по словам автора, не так давно именно Тина Канделаки пыталась пристроить Валерия Карпина в тульский «Арсенал»: «Вопрос решался «на самом верху», губернатором Дюминым». На этой же версии настаивает комментатор Кирилл Дементьев: «Канделаки продавливала кандидатуру Карпина на пост тренера «Арсенала», чтобы избавиться от его зарплаты».

Убыток «Газпром-медиа» в 2016 году вырос в 10 раз и составил 28,4 млрд, что объясняют в том числе затратами на «Матч ТВ»