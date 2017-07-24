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    «Зенит» в среду подпишет 4-летний контракт с хавбеком «Индепендьенте» Ригони

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Индепендьенте возможные трансферы Эмилиано Ригони

    Хуан Крус Оллер, агент хавбека «Индепендьенте» Эмилиано Ригони заявил, что его клиент перейдет в «Зенит».

    «В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом».

    Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке, – сказал Оллер.

    По информации Diario Popular «Зенит» заплатит за 24-летнего полузащитника 9 миллионов евро.

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