«Зенит» в среду подпишет 4-летний контракт с хавбеком «Индепендьенте» Ригони

Хуан Крус Оллер, агент хавбека «Индепендьенте» Эмилиано Ригони заявил, что его клиент перейдет в .

«В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом».

Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке, – сказал Оллер.

По информации Diario Popular «Зенит» заплатит за 24-летнего полузащитника 9 миллионов евро.