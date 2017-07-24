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    «Зенит» расторг контракт с Маурисио

    Теги Зенит Премьер-лига Россия трансферы Маурисио

    «Зенит» и бразильский полузащитник Маурисио достигли соглашения о расторжении контракта.

    «Маурисио сегодня расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию сторон.

    У игрока есть предложения в Европе, он не собирается возвращаться в Бразилию», – написал в твиттере журналист Goal Brazil Бруно Андраде.

    Позже бразильский игрок подтвердил эту информацию в инстаграме

    Контракт Маурисио был рассчитан до июня 2019 года.

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