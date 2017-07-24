«Зенит» расторг контракт с Маурисио

и бразильский полузащитник Маурисио достигли соглашения о расторжении контракта.

сегодня расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию сторон.

У игрока есть предложения в Европе, он не собирается возвращаться в Бразилию», – написал в твиттере журналист Goal Brazil Бруно Андраде.

Позже бразильский игрок подтвердил эту информацию в инстаграме.

Контракт Маурисио был рассчитан до июня 2019 года.