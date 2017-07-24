Бернардески перешел из «Фиорентины» в «Ювентус» за 40 млн евро

приобрел атакующего полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески.

23-летний футболист сборной Италии подписал контракт с туринским клубом до лета 2022 года.

в течение трех лет заплатит 40 миллионов евро. Клуб из Флоренции в будущем может получить еще 10% от суммы последующей перепродажи, но не более 5 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений Бернардески смотрите здесь.

Фото: официальный сайт