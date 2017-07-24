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    Бернардески перешел из «Фиорентины» в «Ювентус» за 40 млн евро

    Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия трансферы фото Федерико Бернардески

    «Ювентус» приобрел атакующего полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески.

    23-летний футболист сборной Италии подписал контракт с туринским клубом до лета 2022 года.

    «Ювентус» в течение трех лет заплатит 40 миллионов евро. Клуб из Флоренции в будущем может получить еще 10% от суммы последующей перепродажи, но не более 5 миллионов евро.

    Подробную статистику выступлений Бернардески смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Ювентуса»

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