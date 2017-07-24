Чемпионат мира-2019 по боксу пройдет в Сочи

Чемпионат мира по боксу 2019 года среди мужчин состоится в Сочи. Решение об этом принято на проходящем в Москве заседании исполкома AIBA.

«Мировое первенство пройдет в Сочи во дворце «Айсберг», – сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Также на проведение турнира претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция.

В 2018 году в России также пройдет конгресс Международной ассоциации бокса, на котором будет избрано руководство AIBA.

«Ничуть не сомневаюсь, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне, поскольку страна имеет опыт и всю необходимую инфраструктуру», – заявил президент AIBA Чинг-Куо Ву.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в последний раз проходил в СССР/России в 1989 году. Женский чемпионат мира Россия принимала в 2005 году, соревнования прошли в Подольске.