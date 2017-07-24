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    НБА. «Селтикс» проявляют интерес к Кайри Ирвингу

    Теги возможные переходы Бостон Кливленд НБА Кайри Ирвинг

    «Бостон» заинтересован в приобретении Кайри Ирвинга. По информации ESPN.com, «Селтикс» попросили «Кавальерс» держать их в курсе возможных сделок с участием звездного разыгрывающего.

    Сделка с «Бостоном» маловероятна, поскольку «Кливленд» вряд ли предпочтет отдать Ирвинга своему принципиальному сопернику по Восточной конференции.

    По сообщениям СМИ, Ирвинг заинтересован в переходе в «Сан-Антонио», «Майами», «Миннесоту» или «Нью-Йорк».

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