заинтересован в приобретении Кайри Ирвинга. По информации ESPN.com, «Селтикс» попросили «Кавальерс» держать их в курсе возможных сделок с участием звездного разыгрывающего.

Сделка с «Бостоном» маловероятна, поскольку вряд ли предпочтет отдать Ирвинга своему принципиальному сопернику по Восточной конференции.

По сообщениям СМИ, Ирвинг заинтересован в переходе в «Сан-Антонио», «Майами», «Миннесоту» или «Нью-Йорк».