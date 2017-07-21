Чемпионат России. ЦСКА примет «Локомотив», «Анжи» против «Амкара»
Во 2-м туре российской премьер-лиги ЦСКА примет «Локомотив», «Зенит» – «Рубин», «Краснодар» сыграет с «Тосно», «Спартак» – с «Уфой», а «Динамо» встретится с «Уралом».
Чемпионат России
2-й тур
- Дата проведения
- 21 июля, 19.30, «ЦСКА»
- Дата проведения
- 21 июля, 19.30, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 22 июля, 17.30, «Крестовский»
- Дата проведения
- 22 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 23 июля, 15.00, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 23 июля, 17.30, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 23 июля, 20.00, «Олимп-2»
- Дата проведения
- 24 июля, 19.30, «Арсенал»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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