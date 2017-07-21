Во 2-м туре российской премьер-лиги ЦСКА примет «Локомотив», «Зенит» – «Рубин», «Краснодар» сыграет с «Тосно», – с «Уфой», а «Динамо» встретится с «Уралом».

Чемпионат России

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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