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    Чемпионат России. ЦСКА примет «Локомотив», «Анжи» против «Амкара»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    Во 2-м туре российской премьер-лиги ЦСКА примет «Локомотив», «Зенит» – «Рубин», «Краснодар» сыграет с «Тосно», «Спартак» – с «Уфой», а «Динамо» встретится с «Уралом».

    Чемпионат России

    2-й тур

    ЦСКА – Локомотив
    Дата проведения
    21 июля, 19.30, «ЦСКА»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Анжи – Амкар
    Дата проведения
    21 июля, 19.30, «Анжи-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Зенит – Рубин
    Дата проведения
    22 июля, 17.30, «Крестовский»
    превью матча онлайн статистика
    Краснодар – Тосно
    Дата проведения
    22 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика
    Уфа – Спартак
    Дата проведения
    23 июля, 15.00, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика
    Динамо – Урал
    Дата проведения
    23 июля, 17.30, «Арена Химки»
    превью матча онлайн статистика
    Ростов – Ахмат
    Дата проведения
    23 июля, 20.00, «Олимп-2»
    превью матча онлайн статистика
    Арсенал Тула – СКА Хабаровск
    Дата проведения
    24 июля, 19.30, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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