Карпин ушел с «Матч ТВ» после того, как с эфира сняли сегодняшний выпуск «Тотального разбора»

Как стало известно Sports.ru, причиной ухода Валерия Карпина с «Матч ТВ» стало решение руководства канала снять с эфира сегодняшний выпуск программы «Тотальный разбор».

Причин этого решения Карпину не объяснили.

С 16 февраля 2017 года бывший игрок и тренер «Спартака» работал главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ». В начале марта канал запустил программу «Тотальный разбор», в которой Карпин разбирал матчи чемпионата России.