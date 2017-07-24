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    Sports.ru

    Карпин ушел с «Матч ТВ» после того, как с эфира сняли сегодняшний выпуск «Тотального разбора»

    Теги телевидение Валерий Карпин Матч ТВ Тина Канделаки

    Как стало известно Sports.ru, причиной ухода Валерия Карпина с «Матч ТВ» стало решение руководства канала снять с эфира сегодняшний выпуск программы «Тотальный разбор».

    Причин этого решения Карпину не объяснили.

    С 16 февраля 2017 года бывший игрок и тренер «Спартака» работал главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ». В начале марта канал запустил программу «Тотальный разбор», в которой Карпин разбирал матчи чемпионата России.

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