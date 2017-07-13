Адское интервью Луческу, Манчини против лимита, Дани Алвес – в «ПСЖ» и другие новости

1. Вышло мощное интервью Мирчи Луческу, он сказал, что в России лучше молчать, а победы «Спартака» хотели все – журналисты, руководители, футболисты, телевидение.

2. Роберто Манчини заявил, что отмена лимита на легионеров помогла бы развитию чемпионата России.

3. Дани Алвес официально перешел в «ПСЖ». Сообщается, что в Париже ему предложили в два раза больше денег, чем в «Ман Сити» – 12,5 млн евро в год.

4. Новак Джокович снялся с «Уимблдона» из-за травмы локтя.

5. ЦСКА предложил за защитника «Коринтианс» Арану 14 млн евро и встретился с его агентами.

6. У сборной России будет самая большая пауза на Олимпиаду в истории КХЛ – 33 дня.

7. Трансферная дичь в серии А: «Милан» якобы согласовал контракт с Бонуччи и ждет ответа «Ювентуса».

8. «Зенит» представил новый комплект формы – домашнюю голубую, выездную белую и запасную фиолетовую.

9. «Рубин» расторг легендарный контракт Владимира Дядюна, нападающий перешел в «Ростов».

10. Зе Луиш продлил контракт со «Спартаком» на четыре года.

11. «Ювентус» арендовал у «Баварии» Дугласа Косту. Бразилец говорит, что всегда мечтал поиграть в Турине.

12. Сэм Куэрри выбил с «Уимблдона» первую ракетку мира, Энди Маррея. Федерер – чемпион?

13. «Ростов» взял в аренду на сезон у «Зенита» Артура Юсупова.

Цитата. Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано: «В 2002-м я предложил Пересу купить Кака за 12 млн. Он ответил: «Подождем, пока будет стоить 60»