«ПСЖ» объявил о переходе Дани Алвеса
Защитник Дани Алвес на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».
34-летний бразилец заключил с французским клубом контракт сроком на 2 года.
Алвес будет играть в Париже под 32-м номером.
Ранее сообщалось, зарплата Дани Алвеса в «ПСЖ» составит 12,5 миллиона фунтов в год (это в 2 раза больше, чем был готов предложить «Манчестер Сити»).
Последним клубом Дани Алвеса был «Ювентус».
#BemvindoDaniAlves 🇧🇷 pic.twitter.com/5q8i88VvcP— PSG Officiel (@PSG_inside) 12 июля 2017 г.
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