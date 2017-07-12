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    «ПСЖ» объявил о переходе Дани Алвеса

    Теги ПСЖ Манчестер Сити Дани Алвес лига 1 Франция трансферы

    Защитник Дани Алвес на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

    34-летний бразилец заключил с французским клубом контракт сроком на 2 года.

    Алвес будет играть в Париже под 32-м номером.

    Ранее сообщалось, зарплата Дани Алвеса в «ПСЖ» составит 12,5 миллиона фунтов в год (это в 2 раза больше, чем был готов предложить «Манчестер Сити»).

    Последним клубом Дани Алвеса был «Ювентус».

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