«ПСЖ» объявил о переходе Дани Алвеса

Защитник Дани Алвес на правах свободного агента перешел в .

34-летний бразилец заключил с французским клубом контракт сроком на 2 года.

Алвес будет играть в Париже под 32-м номером.

Ранее сообщалось, зарплата Дани Алвеса в «ПСЖ» составит 12,5 миллиона фунтов в год (это в 2 раза больше, чем был готов предложить ).

Последним клубом Дани Алвеса был «Ювентус».