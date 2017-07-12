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    «Зенит» представил белую гостевую форму, третий комплект – фиолетовый

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Александр Кокорин Nike игровая форма

    «Зенит» презентовал второй и третий комплекты формы на сезон-2017/18.

    Гостевая форма будет белой. На футболку по обеим сторонам добавлены диагональные голубые и белые полоски. Шорты — голубого цвета. Гетры выполнены в более темных голубых цветах.

    Третья форма выполнена в фиолетовом цвете с золотистыми вставками. Техническим спонсором клуба остается Nike.

    «Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», – говорится в пояснении «Зенита» к комплекту.

    фото

    Фото: официальный сайт «Зенита»

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