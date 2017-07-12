«Зенит» представил белую гостевую форму, третий комплект – фиолетовый
«Зенит» презентовал второй и третий комплекты формы на сезон-2017/18.
Гостевая форма будет белой. На футболку по обеим сторонам добавлены диагональные голубые и белые полоски. Шорты — голубого цвета. Гетры выполнены в более темных голубых цветах.
Третья форма выполнена в фиолетовом цвете с золотистыми вставками. Техническим спонсором клуба остается Nike.
«Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», – говорится в пояснении «Зенита» к комплекту.
Фото: официальный сайт «Зенита»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.