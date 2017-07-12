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    Куэрри второй раз подряд обыграл первую ракетку мира на «Уимблдоне»

    Теги Томми Хаас Новак Джокович Энди Маррей Уимблдон Сэм Куэрри ATP

    28-я ракетка мира американец Сэм Куэрри, в четвертьфинале «Уимблдона» обыгравший Энди Маррея, второй год подряд на этом турнире побеждает действующего чемпиона и первую ракетку мира. В прошлом году в третьем круге Куэрри обыграл Новака Джоковича, который приехал на турнир действующим чемпионом всех четырех «Больших шлемов».

    Кроме того, Куэрри стал самым низкорейтинговым полуфиналистом «Шлема» с 2009 года. Тогда Томми Хаас приехал на «Уимблдон» 34-й ракеткой мира и вошел в четверку лучших.

    Он снова обыграл первую ракетку на «Уимблдоне». Бойтесь

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