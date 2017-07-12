«Зенит» представил новую домашнюю форму
«Зенит» презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18.
Комплект выполнен в нестандартном стиле: футболка – светло-голубая, с темно-синими вставками, шорты и гетры – темно-синие. Это отсылка к 1950 году, в похожей форме «Зенит» тогда встретился с ленинградским «Динамо».
В презентации приняли участие Бранислав Иванович, Артем Дзюба, Александр Кокорин и Жулиано. Техническим спонсором остался Nike.
Иллюстрации: официальный сайт «Зенита»
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