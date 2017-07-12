Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» представил новую домашнюю форму

    Теги Зенит Артем Дзюба Бранислав Иванович Премьер-лига Россия фото Александр Кокорин Nike игровая форма

    «Зенит» презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18.

    Комплект выполнен в нестандартном стиле: футболка – светло-голубая, с темно-синими вставками, шорты и гетры – темно-синие. Это отсылка к 1950 году, в похожей форме «Зенит» тогда встретился с ленинградским «Динамо».

    В презентации приняли участие Бранислав Иванович, Артем Дзюба, Александр Кокорин и Жулиано. Техническим спонсором остался Nike.

    фото

    фото

    Иллюстрации: официальный сайт «Зенита»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться