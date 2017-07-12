«Зенит» представил новую домашнюю форму

презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18.

Комплект выполнен в нестандартном стиле: футболка – светло-голубая, с темно-синими вставками, шорты и гетры – темно-синие. Это отсылка к 1950 году, в похожей форме тогда встретился с ленинградским «Динамо».

В презентации приняли участие Бранислав Иванович, , Александр Кокорин и Жулиано. Техническим спонсором остался .

Иллюстрации: официальный сайт