У сборной России будет самая большая пауза на Олимпиаду в истории КХЛ

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский рассказал о календаре на сезон-2017/18.

«В этом сезоне в ноябре и декабре предусмотрены две паузы на Евротур.

У сборной будет шестнадцать дней на подготовку к Олимпийским играм, семнадцать дней – Игры. Это самая большая пауза на Олимпиаду за последние три цикла.

Окончание игр плей-офф запланировано за неделю до начала чемпионата мира в Дании», – отметил Кобылянский.

Перерыв, связанный с подготовкой сборной России к Олимпиаде, продлится с 24 января по 8 февраля.

Общая продолжительность паузы – 33 дня (в сезоне-09/10 – 23 дня, в сезоне-2013/14 – 27 дней).