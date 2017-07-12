У сборной России будет самая большая пауза на Олимпиаду в истории КХЛ
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский рассказал о календаре на сезон-2017/18.
«В этом сезоне в ноябре и декабре предусмотрены две паузы на Евротур.
У сборной будет шестнадцать дней на подготовку к Олимпийским играм, семнадцать дней – Игры. Это самая большая пауза на Олимпиаду за последние три цикла.
Окончание игр плей-офф запланировано за неделю до начала чемпионата мира в Дании», – отметил Кобылянский.
Перерыв, связанный с подготовкой сборной России к Олимпиаде, продлится с 24 января по 8 февраля.
Общая продолжительность паузы – 33 дня (в сезоне-09/10 – 23 дня, в сезоне-2013/14 – 27 дней).
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