Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «ПСЖ» заплатит Дани Алвесу 25 млн фунтов за 2 года; «Ман Сити» предлагал в 2 раза меньше

    Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Дани Алвес лига 1 Франция возможные трансферы

    Стали известны подробности возможного трансфера защитника Дани Алвеса в «ПСЖ». 

    По данным Sky Sports, «ПСЖ» опередил «Манчестер Сити» в борьбе за 34-летнего бразильца благодаря более высокому предложению по зарплате. 

    «ПСЖ» готов заплатить Дани Алвесу около 25 миллионов фунтов за 2 года действия контракта. 

    «Манчестер Сити» предлагал в два раза меньше – 6 миллионов фунтов в год. 

    Ранее Дани Алвес, находящийся в статусе свободного агента, уже прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться