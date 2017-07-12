ЦСКА предложил за защитника «Коринтианс» Арану 14 млн евро и встретился с его агентами
Левый защитник «Коринтианс» Гильерме Арана близок к переходу в ЦСКА.
В понедельник представитель армейцев Жорже Машаду, являющийся также агентом защитника Марио Фернандеса, провел переговоры с представителями Араны.
ЦСКА предлагает за 20-летнего игрока 14 миллионов евро.
Араной также интересуется «Бордо», представители которого провели встречу с агентом футболиста. «Бордо» готов заплатить за Арану всего 9 миллионов, но может уступить права на Пабло Насименто, который оценивается в 3 миллиона.
Подробную статистику Араны можно посмотреть здесь.
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