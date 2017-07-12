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    ЦСКА предложил за защитника «Коринтианс» Арану 14 млн евро и встретился с его агентами

    Теги ЦСКА Коринтианс высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Жорже Машаду Гильерме Арана

    Левый защитник «Коринтианс» Гильерме Арана близок к переходу в ЦСКА.

    В понедельник представитель армейцев Жорже Машаду, являющийся также агентом защитника Марио Фернандеса, провел переговоры с представителями Араны.

    ЦСКА предлагает за 20-летнего игрока 14 миллионов евро.

    Араной также интересуется «Бордо», представители которого провели встречу с агентом футболиста. «Бордо» готов заплатить за Арану всего 9 миллионов, но может уступить права на Пабло Насименто, который оценивается в 3 миллиона.

    Подробную статистику Араны можно посмотреть здесь.

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