Бывший директор Хорхе Вальдано рассказал о переходе полузащитника Кака из .

«В 2002 году мы организовали матч всех звезд мира против . И я пригласил туда Кака. Он отыграл 20 минут, но проявил себя великолепно.

После матча я сказал : «Есть потрясающий игрок, который стоит 12 миллионов евро. Через четыре года он будет стоить 60 миллионов евро». Ответ Флорентино был незабываем: «Не переживай, Хорхе. Подождем, пока он будет стоить 60 миллионов», – сказал Вальдано.

В 2009 году Кака обошелся «Реалу» в 65 миллионов евро.