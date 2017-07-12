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    Хорхе Вальдано: «В 2002-м я предложил Пересу купить Кака за 12 млн. Он ответил: «Подождем, пока будет стоить 60»

    Теги Кака Реал Мадрид примера Испания Флорентино Перес Хорхе Вальдано

    Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано рассказал о переходе полузащитника Кака из «Милана».

    «В 2002 году мы организовали матч всех звезд мира против «Реала». И я пригласил туда Кака. Он отыграл 20 минут, но проявил себя великолепно.

    После матча я сказал Флорентино Пересу: «Есть потрясающий игрок, который стоит 12 миллионов евро. Через четыре года он будет стоить 60 миллионов евро». Ответ Флорентино был незабываем: «Не переживай, Хорхе. Подождем, пока он будет стоить 60 миллионов», – сказал Вальдано.

    В 2009 году Кака обошелся «Реалу» в 65 миллионов евро.

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