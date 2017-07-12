«Рубин» расторг контракт с Дядюном, игрок перешел в «Ростов»

Нападающий Владимир Дядюн покинул . Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Сразу после этого Дядюн на правах свободного агента подписал контракт с «Ростовом».

В прошлом сезоне Дядюн не сыграл ни в одном матче. В последний раз он выходил на поле в мае 2016 года, а последний гол забил в апреле 2015-го.

Ранее сообщалось, что зарплата Дядюна в «Рубине» составляла 8 миллионов рублей в месяц – 96 миллионов в год (более 1,5 млн долларов по курсу ЦБ).

Дядюн выступал за «Рубин» с сезона-2011/12, с перерывом на один год, который он провел в .

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