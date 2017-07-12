Защитник Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Милане».

Как утверждает Sport Mediaset, футболист согласовал с миланцами контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

также направил письменное предложение о трансфере Бонуччи «Ювентусу»: «россонери» предложили «Юве» защитников и Маттиа Де Шильо, а также денежную компенсацию.

По данным источника, «Ювентус» взял 3 дня на изучение ситуации.

Несмотря на то, что туринцев привлекает возможность получить Романьоли как одного из самых перспективных итальянских защитников, они, скорее всего, отклонят это предложение.