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    SportMediaset: «Милан» согласовал контракт с Бонуччи и ждет ответа «Ювентуса»

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия возможные трансферы Маттиа Де Шильо Алессио Романьоли

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Милане».

    Как утверждает Sport Mediaset, футболист согласовал с миланцами контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

    «Милан» также направил письменное предложение о трансфере Бонуччи «Ювентусу»: «россонери» предложили «Юве» защитников Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо, а также денежную компенсацию.

    По данным источника, «Ювентус» взял 3 дня на изучение ситуации. 

    Несмотря на то, что туринцев привлекает возможность получить Романьоли как одного из самых перспективных итальянских защитников, они, скорее всего, отклонят это предложение.

     

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