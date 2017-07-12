Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о своих главных ошибках в петербургском клубе и объяснил, почему команда не стала за него заступаться.

«Не знаю, почему «Зенит» не отвечает на такие провокации. Я был сам по себе. Должен был или защищаться, или молчать. Как мог защищал своих футболистов, свою игру, команду… Пришлось тяжело! Я слышал, что судьи «помогают «Зениту».

«Помогают» как в Перми? Или с решающим голом в Краснодаре? Может, помогли против «Ростова» или «Анжи»? Или со «Спартаком», когда все видели – на Смольникове нужно ставить пенальти, но свисток промолчал? Я не хотел никого атаковать – просто говорил: «Была ошибка судьи? Была». Все. В каждом матче, где теряли очки, случалась судейская ошибка не в нашу пользу.

В России лучше молчать. Большая моя ошибка – начал говорить про Мутко. Россия – другая… Я-то рассуждал как? Вот сейчас выскажусь – мне ответят: «Мирча, ты не прав! Вот поэтому и поэтому». Но все получалось иначе. Сами знаете, как. Но я заслужил получить второй год в «Зените». Это все, о чем хотел вам сказать. Нет желания вступать в полемику!» – сказал Луческу.

Под руководством Луческу «Зенит» в прошлом сезоне занял третье место и не попал в Лигу чемпионов. Позже тренер был отправлен в отставку.