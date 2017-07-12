Мирча Луческу о победе «Спартака» в чемпионате: «Ощущение, что этого хотели все – журналисты, руководители, футболисты, ТВ»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу уверен, что медиа сыграли большую роль в победе в чемпионате России.

– «Спартак» выиграл чемпионат по делу?

– Вся атмосфера была создана, чтобы «Спартак» победил. Ощущение, что этого хотели все – журналисты, руководители, футболисты, телевидение… Все было подготовлено. Так и надо – в Италии и Испании берут титул точно так же. Меня этим не удивить. Чуть-чуть подготовьте масс-медиа, чтоб выиграть. Но у нас этого не случилось. А у «Спартака» – да, – сказал Луческу.