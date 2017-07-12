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    Дуглас Коста перешел из «Баварии» в «Ювентус»

    Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия трансферы Дуглас Коста

    «Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии».

    Туринский клуб арендовал игрока на один сезон за 6 миллионов евро с возможностью последующего выкупа за 40 миллионов евро. Сумма бонусов может составить один миллион евро.

    В прошедшем сезоне чемпионата Германии Коста сыграл в 23 матчах, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

    Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

    Фото: официальный сайт «Ювентуса»

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