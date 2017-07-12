Дуглас Коста перешел из «Баварии» в «Ювентус»

официально объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии».

Туринский клуб арендовал игрока на один сезон за 6 миллионов евро с возможностью последующего выкупа за 40 миллионов евро. Сумма бонусов может составить один миллион евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Коста сыграл в 23 матчах, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

Фото: официальный сайт