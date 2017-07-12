Дуглас Коста перешел из «Баварии» в «Ювентус»
«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Дугласа Косты из «Баварии».
Туринский клуб арендовал игрока на один сезон за 6 миллионов евро с возможностью последующего выкупа за 40 миллионов евро. Сумма бонусов может составить один миллион евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Германии Коста сыграл в 23 матчах, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.
Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.
Фото: официальный сайт «Ювентуса»
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