Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роберто Манчини: «Отмена лимита на легионеров помогла бы РФПЛ прогрессировать»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия лимит на легионеров

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

    «Мне кажется, во всех чемпионатах правила в отношении лимита должны быть унифицированы. Ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции такого лимита нет.

    При этом речь идет о сильнейших лигах Европы. Клубы из этих стран имеют возможность покупать столько игроков, сколько захотят. Считаю, такой подход помог бы и российскому чемпионату, и турецкому, в котором я прежде работал.

    Футболисты прогрессируют, если в одной команде с ними играют профессионалы высокого уровня. Классные мастера делают чемпионат сильнее. Когда сильный иностранец приходит в команду, другие футболисты смотрят на него и пытаются ему соответствовать. Я бы лимит убрал. Такой ход помог бы РФПЛ прогрессировать», – сказал Манчини.

    Сейчас в премьер-лиге действует лимит «6 иностранцев + 5 россиян» на поле.

    Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко обещал, что лимит будет изменен.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться