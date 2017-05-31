«Матч ТВ» хочет закрыть Трибуну на Sports.ru, Федун предложил сократить РФПЛ до 12 команд и другие новости утра

1. «Матч ТВ» хочет закрыть Трибуну на Sports.ru. Оказывается, проблема не только в хайлайтах ФНЛ, но и минутном ролике о товарищеском матче «Зенита».

2. Федун предложил относиться к футболу как бизнесу и сократить РФПЛ до 12 команд.

3. Власти Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства резервного стадиона. Строить планируют не на бюджетные деньги.

4. Касаткина, Радванска, Халеп и Бушар вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос». У мужчин дальше идут Хачанов, Вавринка и дель Потро.

5. «Вашингтон» не собирается обменивать Овечкина. Главный тренер Троц тоже остается.

6. Венгер, похоже, остается в «Арсенале». Сегодня об этом должны объявить официально.

7. Тухель покинул дортмундскую «Боруссию», а Спаллетти – «Рому».

8. НХЛ не даст Овечкину приехать на Олимпиаду. Что теперь делать Александру?

9. На «Крестовском» завершена укладка рулонного газона. Гендиректор оргкомитета «Россия 2018» уверяет, что ничего страшного нет в эпопее с полем нет.

10. Павлюченко подписал контракт с московским клубом «Арарат». Тоже удивлены?

11. Скандал на «Ролан Гаррос». Французский теннисист поцеловал журналистку против ее воли.

Цитата. «Фигурное катание должно оставаться фигурным катанием, а не просто разбег – прыжок». Елизавета Туктамышева про усложнение прыжков и четверные.