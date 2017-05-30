Брайан Маклеллан о возможном обмене Овечкина: «Может быть, если будет достойная компенсация, но сейчас нам это не интересно»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал мнение о возможном обмене капитана команды Александра Овечкина.

«Люди ждут от нас серьезных решений. Думаю, они смотрят за некоторыми моментами в его игре и говорят: «Это непозволительно». Но он большая часть нашей франшизы, большая часть нашей истории.

Он – большая часть того, кем мы являемся как организация, и вот так говорить «Давайте обменяем его на того или другого?» Не думаю, что это разумно на данный момент.

Может быть, когда-нибудь, если будет достойная компенсация... Но не думаю, что сейчас нам это не интересно. Овечкин – важная часть «Вашингтона» и он останется таковой в будущем», – заявил Маклеллан.