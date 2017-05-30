Алексей Сорокин о «Крестовском»: «Эта эпопея почему-то вызывает всеобщее беспокойство, хотя ничего страшного нет»

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин поделился мнением о проблемах с газоном на стадионе «Крестовский».

«Эта эпопея почему-то вызывает всеобщее беспокойство, хотя ничего страшного нет. Там действительно был газон, который сначала просыпался, затем начал расти недостаточно интенсивно. Он бы все равно вырос, но чтобы избежать каких-либо рисков, было принято решение заменить его на более зрелый газон из Гатчины.

Сейчас замена произведена, идет прошивка – это спокойная, кропотливая работа. Если этот газон будет хорошо себя чувствовать, то никто его дальше менять не будет. Конечно, можно и поменять, если появится такая необходимость. Все по ситуации.

Что касается подъезда к стадиону, сейчас будет чуть сложнее, поскольку станция метро находится достаточно далеко, но к ЧМ-2018 откроется станция, которая находится в непосредственной близости от арены. Работы активно ведутся, и мы внимательно следим за ходом.

Строители обещают к турниру эту ветку метро закончить. Мы и не рассчитывали на нее к Кубку конфедераций. Но мне не кажется, что стадион отовсюду далеко, это не совсем окраина города. Место очень хорошее, там долгое время поддерживались футбольные традиции», – сказал Сорокин.