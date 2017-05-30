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    НХЛ не даст Овечкину приехать на Олимпиаду

    Теги Билл Дэйли НХЛ Пхенчхан-2018

    Вице-президент НХЛ Билл Дэйли рассказал, что ни один игрок НХЛ не получит права участвовать в Олимпиаде-2018.

    «Я думаю, что НХЛ проведет одинаковую политику ко всем игрокам по поводу участия в Олимпийских играх. Эта политика даст гарантии того, что все хоккеисты сыграют в Национальной хоккейной лиге в следующем году.

    Почему бы не оставить право принимать решение каждой отдельной команде? Потому что есть интересы лиги. Они крайне важны. Для нас важен регулярный сезон», – сказал Дэйли.

    Александр Овечкин: «Давайте подождем и сделаем так, чтоб нам разрешили ехать на Олимпиаду»

    Владелец «Вашингтона»: «Как я могу отказать Овечкину, если он хочет сыграть за свою страну? Мне что, запереть его?»

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