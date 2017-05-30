НХЛ не даст Овечкину приехать на Олимпиаду

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли рассказал, что ни один игрок НХЛ не получит права участвовать в Олимпиаде-2018.

«Я думаю, что НХЛ проведет одинаковую политику ко всем игрокам по поводу участия в Олимпийских играх. Эта политика даст гарантии того, что все хоккеисты сыграют в Национальной хоккейной лиге в следующем году.

Почему бы не оставить право принимать решение каждой отдельной команде? Потому что есть интересы лиги. Они крайне важны. Для нас важен регулярный сезон», – сказал Дэйли.

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