Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к усложнению прыжковых компонентов.

– Ваше мнение по поводу «технического бума» в фигурном катании?

– Я согласна с Патриком Чаном, что фигурное катание должно оставаться фигурным катанием. Прекрасно, что многие идут на усложнение, начинают прыгать невероятное количество четверных, но в то же время мне, например, приятно смотреть на фигуристов, которые катаются с душой, у которых есть программа, а не просто разбег – прыжок.

На усложнение идти, конечно, нужно, но при этом не забывать, что такое фигурное катание, чем оно привлекает зрителей.

Есть и еще один аспект: оборотная сторона сложности – травмы. Не представляю, каким нужно быть, чтобы на протяжении нескольких сезонов выступать на пределе своих возможностей и «фигачить» в программах по шесть четверных?

Спорт – это прекрасно. Но не надо забывать, каким ты будешь через 20 лет. Это очень важный момент. Естественно, что все мы отдаемся работе полностью, но если бесшабашно прыгать, прыгать, превозмогая боль, не обращать внимания на травмы, то последствия могут быть очень серьезными, – сказала Туктамышева.