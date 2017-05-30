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    Манчини встретился с Миллером, телерейтинги РФПЛ падают, Малкин забил в первом матче финала Кубка Стэнли и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Манчини встретился с Миллером. Итальянец будет зарабатывать в «Зените» 5-6 млн евро в год.

    2. Телерейтинги РФПЛ сократились на 18% за год. И более чем в полтора раза за три года.

    3. В первом матче финала Кубка Стэнли «Питтсбург» победил «Нэшвилл». Малкин забросил первую шайбу в матче.

    4. Вальверде возглавил «Барселону». А еще каталонцы представили новую домашнюю форму.

    5. Веснина, Павлюченкова, Александрова вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос». У мужчин Габашвили, Донской, Рублев, Южный выбыли во второй день турнира.

    6. «Хаддерсфилд» впервые вышел в АПЛ. Еще одна английская сказка.

    7. Избившие зама Емельяненко братья Хирамагомедовы дисквалифицированы. Пожизненно.

    8. Защитник Маурисио дос Сантос обиделся на «Спартак».

    9. Слепцова, Кайшева и Слепов включены в состав резервной сборной России.

    10. Компания Дерипаски может стать спонсором «Ротора». Команда из Волгограда будет играть в ФНЛ в следующем сезоне.

    Цитата. «В еврокубках нет клуба, в котором играют футболисты одной страны. Неужели вся Европа глупее нас?» Валерий Карпин – о лимите на легионеров.

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