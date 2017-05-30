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    На «Крестовском» завершена укладка рулонного газона

    Теги Зенит Премьер-лига Россия фото Крестовский Кубок конфедераций Василий Конов стадионы

    Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов сообщил о том, что на стадионе «Крестовский» окончены работы по укладке газона.

    «Ну что, Питер, встречай новое поле. На «Санкт-Петербург Арене» завершена укладка рулонного газона», – написал Конов в своем твиттере.

    Ранее сообщалось, что новый газон «Крестовского» будет стоит более 21 миллиона рублей.

    Cтадион «Крестовский» временно остался без газона

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