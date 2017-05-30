На «Крестовском» завершена укладка рулонного газона

Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов сообщил о том, что на стадионе окончены работы по укладке газона.

«Ну что, Питер, встречай новое поле. На «Санкт-Петербург Арене» завершена укладка рулонного газона», – написал Конов в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что новый газон «Крестовского» будет стоит более 21 миллиона рублей.

Cтадион «Крестовский» временно остался без газона