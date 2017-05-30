На «Крестовском» завершена укладка рулонного газона
Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов сообщил о том, что на стадионе «Крестовский» окончены работы по укладке газона.
«Ну что, Питер, встречай новое поле. На «Санкт-Петербург Арене» завершена укладка рулонного газона», – написал Конов в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что новый газон «Крестовского» будет стоит более 21 миллиона рублей.
Cтадион «Крестовский» временно остался без газона
Ну что, Питер, встречай новое поле! На “Санкт-Петербург Арене” завершена укладка рулонного газона. pic.twitter.com/Ww5UPhjoTU— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 30 мая 2017 г.
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