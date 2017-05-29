«Зенит» уволил Луческу и договорился с Манчини, Хабаровск в РФПЛ, Тотти закончил и другие новости утра

1. «Зенит» уволил Мирчу Луческу и уже договорился с Роберто Манчини. Контракт должен быть подписан в ближайшее время, «Зенит» уже планирует агрессивную трансферную кампанию.

2. Хабаровский СКА впервые вышел в премьер-лигу, выбив по пенальти «Оренбург». Тульский «Арсенал» остался в РФПЛ, обыграв «Енисей», и тренер Сергей Кирьяков передал всем недоброжелателям шедевр: «Петиции, митинги и плакаты можете засунуть в одно место».

3. Франческо Тотти провел последний матч в карьере. Рим плакал.

4. СКА провел чемпионский парад на Невском проспекте и концерт на Дворцовой площади. Итог: 200 тысяч человек на улицах, Владиславу Третьяку тоже подарили чемпионский перстень.

5. Оказывается, «Зенит» может построить новую резервную арену на 20 тысяч зрителей. Снова будет интересно?

6. Льюис Хэмилтон атаковал «Феррари» после Гран-при Монако: он обвинил команду в том, что она заставила Райкконена отдать Феттелю первое место ради чемпионской гонки. Сам Льюис приехал 7-м. Скандал!

7. В Париже стартовал «Ролан Гаррос»: Кузнецова, Макарова, Квитова, Винус вышли во 2-й круг. Смотрим дальше.

8. Василий Уткин намекнул на то, что комментатор Александр Елагин все-таки покинет «Матч ТВ» по решению руководства. Сложная история.

9. Немного светской хроники. «Насколько я знаю, у Криштиану больше не будет детей», – сказала мама Роналду в ответ на последние слухи.

10. Общий зачет великой многодневки «Джиро д’Италия» выиграл Том Дюмолин из команды Sunweb. Наш Ильнур Закарин – 5-й!

Цитата дня. «Нормальные спартачи заслужили это чемпионство, а на сектантов не стоит обращать внимание». Артем Дзюба в своем стиле.