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    «Рома» объявила об уходе Спаллетти с поста главного тренера

    Теги Интер Рома Лучано Спаллетти серия А Италия отставки Сассуоло Эусебио Ди Франческо Джеймс Паллотта

    «Рома» подтвердила расставание с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

    По итогам сезона римская команда заняла второе место, отстав от чемпиона «Ювентуса» на 4 очка, и завоевала прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

    «Под руководством Спаллетти «Рома» в прошедшем сезоне набрала наибольшее количество очков и забила больше всего мячей за сезон за всю историю клуба. Мы желаем Лучано всего наилучшего в дальнейшем», – сказал президент «Ромы» Джеймс Паллотта.

    Ранее появилась информация, что Спаллетти, скорее всего, продолжит работу в «Интере».

    Новым главным тренером «Ромы» уже на этой неделе должен стать Эусебио Ди Франческо, ранее возглавлявший «Сассуоло».

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