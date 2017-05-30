«Рома» объявила об уходе Спаллетти с поста главного тренера

«Рома» подтвердила расставание с главным тренером команды .

По итогам сезона римская команда заняла второе место, отстав от чемпиона на 4 очка, и завоевала прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Под руководством Спаллетти «Рома» в прошедшем сезоне набрала наибольшее количество очков и забила больше всего мячей за сезон за всю историю клуба. Мы желаем Лучано всего наилучшего в дальнейшем», – сказал президент «Ромы» .

Ранее появилась информация, что Спаллетти, скорее всего, продолжит работу в .

Новым главным тренером «Ромы» уже на этой неделе должен стать Эусебио Ди Франческо, ранее возглавлявший .