Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко подписал контракт с московским клубом «Арарат».

Соглашение с 35-летним форвардом, который в прошлом сезоне выступал за , рассчитано на один сезон.

Сегодня стало известно, что «Арарат», образованный в этом году, прошел лицензирование и в следующем сезоне будет выступать во втором дивизионе, в зоне .

Отметим, что представитель футболиста Олег Артемов ранее опровергал информацию о переходе в «Арарат».

Фото: официальная страница «Арарата» Вконтакте