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    Павлюченко подписал контракт с московским клубом «Арарат»

    Теги Роман Павлюченко Премьер-лига Россия трансферы Урал второй дивизион фото Олег Артемов

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко подписал контракт с московским клубом «Арарат».

    Соглашение с 35-летним форвардом, который в прошлом сезоне выступал за «Урал», рассчитано на один сезон.

    Сегодня стало известно, что «Арарат», образованный в этом году, прошел лицензирование РФС и в следующем сезоне будет выступать во втором дивизионе, в зоне «Центр».

    Отметим, что представитель футболиста Олег Артемов ранее опровергал информацию о переходе в «Арарат».

    Фото: официальная страница «Арарата» Вконтакте

     

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