Венгер согласовал с «Арсеналом» 2-летний контракт, официальное объявление состоится завтра
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не покинет клуб по завершении сезона.
Французский специалист согласовал новый 2-летний контракт с «канонирами» и, таким образом, продлит свой 21-летний период в лондонской команде.
Ожидается, что уже в среду «Арсенал» объявит о сделке официально.
Прошлый сезон клуб завершил на 5-м месте в турнирной таблице, впервые не пробившись в Лигу чемпионов за все время работы Венгера.
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