Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Венгер согласовал с «Арсеналом» 2-летний контракт, официальное объявление состоится завтра

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не покинет клуб по завершении сезона.

    Французский специалист согласовал новый 2-летний контракт с «канонирами» и, таким образом, продлит свой 21-летний период в лондонской команде.

    Ожидается, что уже в среду «Арсенал» объявит о сделке официально.

    Прошлый сезон клуб завершил на 5-м месте в турнирной таблице, впервые не пробившись в Лигу чемпионов за все время работы Венгера.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться