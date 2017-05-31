Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем видении идеальной системы чемпионата России.

– Это бизнес, если есть возможность забрать сильного игрока (у конкурента), надо забирать. Но вопрос в том, что забрать игрока внутри страны – это будет дорого и неэффективно. Потому что наш футбол переоценен.

Давайте говорить откровенно: доходы, которые генерируют клубы, не соответствуют расходам, которым мы имеем.

– И причина этому – лимит на легионеров.

– Нет. Причина этому – очень низкая стоимость телевизионных прав. Вы видели, да? Команда, которая выходит из чемпионшипа, стоит дороже, чем «Зенит». Только из-за стоимости медиа-прав, которые они получат. Не говоря уже о «Челси», который, сколько, 200 миллионов долларов получит за победу в чемпионате? Мы получим, если не ошибаюсь 5-6 млн долларов за первое место.

– Сколько по-вашему стоит чемпионат России по футболу?

– Пока очень дешево. Потому что картинка из Перми ваша – хорошо знакомая, – где куча мусора вместо одной трибуны... Это, пардон... «Уфа» показывает неплохой футбол, но когда приходит 5 тысяч зрителей на стадион – зачем такой зрительский интерес нужен? Я не говорю про «Томь», которая работает лифтом: придут, проедят все деньги, плачутся, бегают, ищут.

Уровень футбола должен расти. Была стратегия футбола, я немножко участвовал в ее подготовке. Три простых вещи:

1. Повышение интереса к футболу. У нас очень мало людей, которые занимаются футболом. Их должно быть в 2-3 раза больше. У нас мало людей, которые смотрят футбол. За исключением «Спартака» ни у кого торсиды нет, кто бы там какие исследования ни приводил. Даже в дни жесточайших неудач мы по 20-30 тысяч зрителей собираем. Что будет в следующем сезоне, можно только представить.

2. Из этого необходим успех сборной. Будет успех сборной – люди вернуться на трибуны. Потому что сборная – это флаг.

3. А чтобы был успех сборной, необходима хорошая подготовка доморощенных футболистов. А чтобы были хорошие доморощенные футболисты, нужен лимит. И тогда можно требовать другие (деньги) за права.

– Разговор о сокращении премьер-лиги уместен?

– Что такое футбол – благотворительность или бизнес? Если будем рассматривать футбол как некий бизнес-процесс, то больше 12 команд иметь нельзя. 12 команд играют в 4 круга или в 2 круга, потом делятся на две шестерки и играют еще 2 круга.

Тогда я понимаю, что у меня будет примерно 40 матчей в году, которые будут собирать по 35 тысяч зрителей. И это серьезная добавка в бюджет. Это интересная картинка на телевидении, это повышенное внимание рекламы к такому зрелищу.

Но встанет вопрос, что произойдет с клубами, которые находятся на грани выживания. В чем интерес футбола: в развитии его как флагмана российского спорта? Это один путь. Или его псевдопопуляризация – что мы имеем на примере Томска?

К сожалению, меня вряд ли поддержат, но я бы все-таки пошел на такие радикальные шаги. При этом если потом будут появляться команды, которые будут собирать больше 10 тысяч в среднем за сезон, то велкам. Тогда таких команд будет 13, 14, 16, даже 20. Но к этому надо прийти, пока таких команд нет.

– Сколько сейчас стоит бренд «Спартак» Москва?

– Миллионов 300. Долларов, – ответил Федун.