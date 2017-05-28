«Арсенал», Дортмунд и «Барса» взяли кубки, поул Райкконена, Сарсания снова в «Зените» и другие новости дня

1. «Арсенал» победил «Челси» и выиграл Кубок Англии в 13-й раз. Это рекорд: до вчерашнего матча у них с «МЮ» было по 12.

2. Дортмундская «Боруссия» 4-й раз взяла Кубок Германии, одолев в финале «Айнтрахт».

3. «Барселона» без проблем разобралась с «Алавесом», у нее 29-я победа в Кубке Испании – и третья подряд.

4. Константин Сарсания вновь стал спортивным директором «Зенита», а Максим Митрофанов будет советником Фурсенко по стадиону и спортивной инфраструктуре.

5. Во Франции тоже рекорд: «ПСЖ» выиграл Кубок страны в 11-й раз.

6. Российский велогонщик Ильнур Закарин стал вторым на 20-м этапе многодневки «Джиро д’Италия».

7. Пилот «Феррари» Кими Райкконен завоевал поул в квалификации Гарн-при Монако. Квят – 11-й.

8. «Селтик» оформил требл, не проиграв ни одного матча в домашних турнирах. Что у них там в Шотландии вообще происходит?

9. Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 млн евро в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов. Осталось еще 10.

10. Роберто Манчини может оказаться в «Зените»: он уже получил предложение. Правда, его зовут еще и в «ПСЖ».

11. Заседание попечительского совета «Рубина» перенесено, Курбан Бердыев встретится с губернатором Ростовской области. Все сложно.

12. На «Крестовском» после КК-2017 не получится выкатить поле: вы удивитесь, но нужно больше золота.

Цитата дня. «Рейтинги «Матч ТВ» – это как сборная России по футболу. Все знают, как надо ее тренировать». Генеральный продюсер одного канала о том, кто виноват (в основном мы с вами).