😂 «Матч ТВ» изменил исковые требования к Sports.ru и настаивает на закрытии возможности пользовательских публикаций

Сегодня в Мосгорсуде прошло первое заседание по иску «Матч ТВ» к Sports.ru, изначально связанному с хайлайтами ФНЛ. На это заседание юристы телеканала принесли новые протоколы о том, что им кажется нарушениями, и изменили исковые требования. Теперь «Матч ТВ» требует прекратить «создание технической возможности» публикации контента пользователями Sports.ru.

В числе новых якобы нарушений, например, публикация в одном из пользовательских блогов «Трибуны» эмбеда из Youtube c минутным роликом с февральского товарищеского матча «Оденсе» – «Зенит». Этот матч транслировался на одном из каналов холдинга, «Наш футбол». Но сам этот ролик в Youtube, в официальный канал «Нашего футбола» опубликовали представители компании. Youtube позволяет встраивание опубликованного в него контента и отдельно подчеркивает в своем пользовательском соглашении возможность такого распространения.

Также в суд в качестве третьей стороны был приглашен представитель Роскомнадзора, который, впрочем, принес письменное заключение о том, что в процессе изучения сайта Sports.ru запрещенного контента не обнаружено. Представители «Матч ТВ» это оспаривают. Напомним, что в апреле «Матч ТВ» добивался блокировки сайта Sports.ru Роскомнадзором, но и тогда требования телеканала не были удовлетворены.

На письменные просьбы Sports.ru к руководству «Матч ТВ» прокомментировать ситуацию с иском те не отвечают. Прежде пресс-служба телеканала распространила заявление: «Субхолдинг «ГПМ Матч» (операционная компания — ООО «Национальный спортивный телеканал») в рамках действующего законодательства проводит превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения или использования на различных ресурсах третьими лицами».

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«Новое исковое требование – по сути, закрыть Трибуну, крупнейшее российское сообщество о спорте с многомиллионной аудиторией, блогами и микроблогами клубов, федераций, спортсменов, медиа, журналистов и простых болельщиков, – комментирует генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша. – Это еще абсурднее, чем прежние претензии и, конечно, будет оспорено в суде. Sports.ru существует 19 лет, Трибуна – 8 лет, и за это время у нас нет ни одной неурегулированной претензии правообладателей. И многие из них, включая НБА, Евролигу или тот же ФНЛ, сами активно пользуются возможностями Sports.ru как платформы. Существование ВКонтакте, Youtube, Твиттера, ЖЖ и любых других платформ ни в чем не противоречит ни мировой практике, ни российскому законодательству – по крайней мере, пока».

Отдельно Навоша подчеркнул, что «если у кого-либо из правообладателей возникали претензии к Sports.ru по перепечаткам или видео, они всегда и незамедлительно удовлетворялись. «Матч ТВ», прежде чем обратиться в Роскомнадзор и Мосгорсуд, ни разу не предъявлял нам претензий ни насчет ФНЛ, ни насчет товарищеских матчей «Зенита». Мы имеем дело с типичным юридическим шантажом и, безусловно, найдем, что ему противопоставить».

Следующее заседание по этому иску назначено на 14 июня.

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