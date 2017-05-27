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    Фурсенко в «Зените», «Ман Сити» купил игрока за 50 млн евро и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Фурсенко назначен новым президентом «Зенита». Автор Кодекса чести снова с нами.

    2. Громкая покупка «Ман Сити». «Монако» продал Бернарду Силву за 50 млн евро.

    3. На «Крестовском» начали укладывать новый газон. А куда деваться.

    4. Сотникова и Липницкая не попали в число участниц Гран-при.

    5. В Париже определилась сетка «Ролан Гаррос». Маррей в первом круге сыграет с Кузнецовым, а Кербер – с Макаровой.

    6. Андронов прокомментировал слова Орлова о банкротстве «Матч ТВ». «Не понимаю, в чем я должен винить себя».

    7. Финал Лиги чемпионов впервые пройдет под закрытой крышей.  Из-за повышения уровня террористической опасности.

    8. Ланда победил на 19-м этапе «Джиро д’Италия». Кинтана возглавил общий зачет.

    9. «Арсенал» потратил миллион рублей на восстановление газона, поврежденного фанами «Спартака». Завтра – матч с «Енисеем».

    10. Хоккейный ЦСКА ведет переговоры с Любимовым и Орловым. КХЛ хочет отбить игроков у НХЛ.

    Цитата. «Если бы я хотел подставить Орлова, выложил бы все сам». Кирилл Дементьев – о главном скандале этой недели.

    Еще цитата. «Кадыров много делает для республики и страны – не на словах, а на деле». Новый главный тренер «Терека» Олег Кононов.

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